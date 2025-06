Sofia di Svezia in giallo per il battesimo della Principessina Ines

Sofia di Svezia incanta tutti con il suo stile impeccabile al battesimo della piccola Ines. La principessa, elegante e radiosa, ha scelto di celebrare questa dolce occasione proprio nel giorno del loro decimo anniversario di nozze, trasformando il momento in una doppia festa di gioia e amore. Un evento che si annuncia memorabile, ricco di emozioni e stile regale, lasciando tutti con il fiato sospeso mentre aspettiamo i dettagli aggiornati.

Sofia di Svezia è semplicemente magnifica al battesimo di sua figlia Ines. Lei e suo marito Carlo Filippo hanno deciso di fissare la cerimonia proprio il giorno del loro decimo anniversario di nozze. Infatti, si sono sposati il 13 giugno 2015. Dunque, una doppia festa alla Corte svedese. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sofia di Svezia in giallo per il battesimo della Principessina Ines

