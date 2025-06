Sofia di Svezia al battesimo di Ines | un amore di cerchietto giallo e maxi

Sofia di Svezia sorprende ancora con il suo stile audace e originale. Al battesimo della principessa Ines, ha scelto un cerchietto giallo maxi, un tocco vivace e distintivo che riflette la sua personalità e il suo amore per gli accessori eccentrici. Questo dettaglio, più che un semplice ornamento, diventa un vero e proprio simbolo di eleganza informale e charme svedese. Nel 2021, l’accessorio...

Non è una tiara che ben si adatta alla testa di una principessa ma un cerchietto. Molto vistoso. Sofia di Svezia cede ancora a quella attrazione (molto svedese) per gli accessori per capelli eccentrici. Sia nel colore sia nella forma. Di giallo vestita (uno dei colori della bandiera svedese), ha indossato un cerchietto altrettanto giallo come il sole. In occasione del battesimo della figlia Ines, ultima nata in famiglia. Nel 2021, l’ accessorio per capelli maxi, indossato al battesimo del figlio Julian aveva scatenato dibattiti e discussioni sui social. Adesso cosa succederà? Sofia di Svezia con la figlia Ines (e un maxi cerchietto in testa). 🔗 Leggi su Amica.it