Sofia di Svezia 10 anni dopo le nozze | all' ex modella e star dei reality bastò un abito per tirare fuori la sua principessa interiore

Sofia di Svezia 10 anni dopo le nozze

Dieci anni dopo il giorno del sì, Sofia di Svezia incanta ancora con la sua eleganza senza tempo. Ex modella e star dei reality, ha scelto un abito firmato dalla designer Ida Sjöstedt per esprimere la sua principessa interiore. Il 13 giugno 2015, il matrimonio con il principe Carlo Filippo ha segnato un nuovo capitolo della sua vita, impreziosito da una tiara unica, dono speciale dei suoceri reali, simbolo di un amore che continua a splendere.

Il 13 giugno 2015 la celeb sposava il principe Carlo Filippo con una creazione disegnata dalla designer svedese Ida Sjöstedt. La reale indossava una tiara che oggi rappresenta un unicum nel suo genere, un regalo di benvenuto in famiglia da parte dei suoceri reali.

Sofia di Svezia, uscita a sorpresa alla Festa Nazionale con la principessa Ines nata 4 mesi fa - Una sorpresa tra le stelle della famiglia reale svedese: a soli quattro mesi dalla nascita della piccola Ines, la principessa Sofia ha fatto il suo debutto pubblico alla Festa Nazionale con il marito e la neonata.

