Social World Film Festival | Giancarlo Esposito tra gli ospiti 2025

Preparati a un'edizione indimenticabile del Social World Film Festival 2025 a Vico Equense! Dal 22 al 29 giugno, il festival si arricchirà di ospiti di calibro internazionale, tra cui l’attore Giancarlo Esposito, noto per i suoi ruoli iconici nel mondo del cinema e della televisione. Un appuntamento imperdibile che promette emozioni, innovazione e grandi star, consolidando il suo ruolo come uno degli eventi più attesi nel panorama cinematografico globale.

L’edizione 2025 di Social World Film Festival tornerà a Vico Equense (NA) dal 22 al 29 giugno, e con esso anche una serie di ospiti di grande spessore nazionale ed internazionale. Nei giorni scorsi è stato presentato il programma ufficiale della 15° edizione di uno dei festival cinematografici più seguiti negli ultimi anni. Oltre alla solita sfilza di produzioni nazionali ed internazionali parte del concorso principale, quest’anno con ben 97 pellicole da ben 30 paesi in giro nel mondo, il Social World Film Festival si prepara ad accogliere star nazionali ed internazionali di grande impatto, tra cui il regista Abel Ferrara, il grande Giancarlo Esposito, reduce dal successo Captain America: Brave New World, e tanti altri. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Social World Film Festival | Giancarlo Esposito tra gli ospiti 2025

Social World Film Festival da 22 al 29 giugno a Vico Equense: presentata a Cannes la 15a edizione - Presentata a Cannes, la 15ª edizione del Social World Film Festival si svolgerà a Vico Equense dal 22 al 29 giugno.

Abel Ferrara premiato con il riconoscimento "Film sociale dell'anno" per Turn in the Wound, girato in Ucraina durante gli anni del conflitto

