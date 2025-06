Soccorso Alpino e Speleologico della Campania | 2 salvataggi nel salernitano nelle ultime ore

Nel cuore delle montagne campane, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si è mobilitato con prontezza per due interventi cruciali nelle ultime ore nel salernitano. Questi eroi dei sentieri hanno affrontato sfide complesse, salvando un turista australiano e una famiglia inglese dispersa tra i paesaggi mozzafiato di Valle delle Ferriere e Laurino. La loro dedizione dimostra ancora una volta che l’aiuto è sempre dietro l’angolo, pronto a intervenire in ogni momento.

In azione, oggi, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che sono stati allertati per un uomo di origini australiane con trauma ad un arto inferiore, presso la Valle delle Ferriere e per una famiglia inglese (con minori) dispersa tra Magliano Nuovo e Laurino. L’intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Soccorso Alpino e Speleologico della Campania: 2 salvataggi nel salernitano, nelle ultime ore

In questa notizia si parla di: soccorso - alpino - speleologico - campania

