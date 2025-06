SMI Group prima in Italia Certificazione per la gestione responsabile dell’AI

SMI Group fa un passo avanti verso un futuro più etico e responsabile nell’intelligenza artificiale, ottenendo la prima certificazione ISO/IEC 42001 in Italia riconosciuta da Accredia. Durante il convegno “SheCyber: bridging the gender gap” a Roma, l’evento di consegna ha segnato una pietra miliare nel settore, con la partecipazione di figure di spicco come Anna Conte. Un traguardo che rafforza l’impegno di SMI Group nell’innovazione sostenibile e inclusiva.

CSQA ha inaugurato una nuova tappa nell’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale in Italia, rilasciando a SMI Group la prima certificazione ISOIEC 42001 accreditata da Accredia per i sistemi di gestione dell’AI (AIMS). L’evento di consegna, inserito all’interno del convegno “SheCyber: bridging the gender gap” presso la sede romana di SMI Group, ha visto la partecipazione di Anna Conte, responsabile dello sviluppo servizi digitali e cybersecurity di CSQA, che ha ufficializzato il primato italiano di SMI Group nell’adozione di questo standard internazionale. Con questo riconoscimento, CSQA si conferma primo organismo di certificazione in Italia ad aver ottenuto l’accreditamento Accredia per la norma ISOIEC 42001, rafforzando la propria leadership nell’innovazione normativa e tecnologica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - SMI Group prima in Italia. Certificazione per la gestione responsabile dell’AI

