Smartphone ai minori solo con patente | la proposta di legge che divide l’Italia

La proposta di legge che introduce la patente per l’uso degli smartphone da parte dei minori sta generando un dibattito acceso in Italia. Se da un lato il divieto nelle scuole sembra una mossa saggia, dall’altro si solleva la questione di un sistema più rigoroso e strutturato. Immaginate un futuro in cui, per usare il telefonino, i giovani devono superare un test annuale: un provvedimento che potrebbe davvero tutelare i nostri ragazzi e guidarli verso un uso responsabile della tecnologia.

Ci vuole la patente. Ma sicuro: la patente per il telefonino. Il governo ha fatto bene a proibire l’uso dello smartphone nelle scuole elementari e medie. Farà meglio ancora a estendere il divieto anche alle superiori, come annunciato dal ministro Valditara. Ma non basta. Bisogna fare di più: ci vuole la patente. Funziona così: chi è minorenne può usare il telefonino solo se passa l’esame. E l’esame va ripetuto ogni anno. In questo modo, qualora si manifestino sintomi di Nomofobia, la patente viene ritirata. E stop al telefonino. Che dite? Che non sapete cos’è la Nomofobia? Vedete che ci vuole la patente: usare il telefonino senza sapere che cos’è la Nomofobia è come andare in motorino senza sapere qual è il cartello del senso unico. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Smartphone ai minori solo con patente: la proposta di legge che divide l’Italia

