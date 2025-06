Smart workation il trend di lavorare da remoto durante le vacanze

innovativo equilibrio tra produttività e relax. La smart workation sta rivoluzionando il modo di concepire le vacanze, permettendo di coniugare lavoro e svago senza rinunciare al piacere di una pausa rigenerante. Una soluzione che, se ben organizzata, può migliorare il benessere e la creatività, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. È il futuro del lavoro agile, capace di trasformare ogni soggiorno in un’opportunità di crescita personale e professionale.

Un tuffo in acqua e un cocktail fresco in mano, intervallati magari da uno sguardo alla casella di posta e ai tabulati excel. È la smart workation, espressione derivata dall’unione fra i termini inglesi lavoro e ferie (work e vacation), sempre più popolare in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Secondo un sondaggio dell’ app Headway, il 46 per cento degli impiegati americani ne ha usufruito e otto su 10 lo hanno descritto come un rimedio ideale per evitare il burnout. Evoluzione del remote working, permette infatti di soggiornare in una località turistica dedicando alcuni momenti della giornata al lavoro, senza cedere allo stress e all’ansia da prestazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Smart workation, il trend di lavorare da remoto durante le vacanze

