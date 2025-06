Smart Clinic e la centralità del rapporto pediatra-genitori

smart clinic, la centralità del rapporto tra pediatra e genitori diventa fondamentale. La scelta del pediatra non è solo un atto burocratico, ma un gesto di fiducia che influisce sul benessere e sulla serenità della famiglia. Nei momenti più delicati, avere un professionista affidabile al proprio fianco fa la differenza, accompagnando i genitori con competenza e comprensione lungo tutto il percorso di crescita del loro piccolo.

La scelta del pediatra è uno dei momenti più delicati e significativi per una famiglia. Nei primi mesi di vita del neonato, ogni dubbio, ogni sintomo e ogni comportamento nuovo possono generare ansia e incertezza nei genitori, specialmente se si tratta del primo figlio. È proprio in questo contesto che entra in gioco la figura del pediatra: non solo come medico, ma come punto di riferimento, guida rassicurante e alleato nella crescita del bambino. In questa intervista, il Dott. Camillo Lovati, pediatra dell’Unita operativa di pediatria del Policlinico San Pietro e di Smart Clinic Le Due Torri presso il centro commerciale di Stezzano, ci aiuta a comprendere quanto sia fondamentale costruire un rapporto di fiducia tra famiglia e professionista, per affrontare con serenità i primi mesi – e anni – della vita di un figlio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it