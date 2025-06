SMA Talent School | Trova la tua Voce

SMA Talent School a Milano ha acceso i riflettori sul potenziale nascosto di oltre 60 talenti, unendo passione e determinazione in un percorso unico dedicato alle persone con Atrofia Muscolare Spinale. Un viaggio emozionante alla scoperta della propria voce, intesa non solo come strumento di espressione, ma come chiave per superare ogni ostacolo e riscoprire la forza interiore. La musica e il talento diventano strumenti di speranza e rinascita.

Milano, 13 giu. (askanews) - Un anno di emozioni, passione e talento. Si è conclusa a Milano, la prima edizione della SMA Talent School, il progetto formativo dedicato alle persone con Atrofia Muscolare Spinale. Un percorso che ha coinvolto oltre 60 allievi, dai 9 ai 63 anni, in quattro discipline artistiche: canto, recitazione, public speaking e radio speaking. Un viaggio alla scoperta della propria voce, intesa non solo come strumento espressivo, ma come simbolo di identitĂ , autodeterminazione e libertĂ . Simona Spinoglio, psicologa, educatrice, cantoterapeuta e tutor del corso, ha dichiarato: "Questi nove mesi ci hanno insegnato quanto la voce sia importante per le persone con SMA. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - SMA Talent School: Trova la tua Voce

In questa notizia si parla di: talent - school - voce - trova

Save the Date: 23 MAGGIO! Sta per arrivare una nuova uscita che vi sorprenderà ! Il giovanissimo Filippo Ghirardelli, 8 anni, talento emergente della Daigo Music School, pubblicherà la sua emozionante cover di “Virale”! Una voce fresca, pura e carica Vai su Facebook

Sma Talent school: trova la tua voce! Un anno di emozioni nell’academy delle persone con Sma; SMA Talent School: Trova la tua Voce | .it; SMA Talent School: primo anno da record per il progetto Roche dedicato ai pazienti.

SMA Talent School: Trova la tua Voce Da libero.it: Si è conclusa a Milano, la prima edizione della SMA Talent School, il progetto formativo dedicato alle persone con Atrofia Muscola ...