Slovacchia-Italia per Nunziata un altro successo vale i quarti | il pronostico

La sfida tra Slovacchia e Italia promette emozioni intense: gli azzurrini, dopo il successo per 1-0 contro la Romania, puntano a consolidare il passaggio ai quarti di finale. Con il passaggio del turno ormai vicino, un'altra vittoria potrebbe assicurare loro il primato nel girone. Seguiamo da vicino questa partita, perché ogni punto conta in questa straordinaria avventura europea!

Gli azzurrini impegnati contro i padroni di casa dopo il successo per 1-0 contro la Romania: passaggio del turno certo con altri tre punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Slovacchia-Italia, per Nunziata un altro successo vale i quarti: il pronostico

In questa notizia si parla di: successo - slovacchia - italia - nunziata

Esordio con vittoria per la Nazionale Italiana Under 21 nel Gruppo A della fase finale degli Europei 2025 che si svolgono in Slovacchia. Gli azzurrini del ct Carmine Nunziata hanno battuto 1-0 la Romania allo stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava. A decidere il Vai su Facebook

LIVE Italia-Romania, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Nunziata schiera Baldanzi, Koleosho e Gnonto dal 1', a breve il via della prima di girone - Vai su X

Europei Under 21, Slovacchia-Italia: le probabili formazioni, orario e dove vederla in tv; Pronostico Slovacchia-Italia quote 2ª giornata Europei Under 21; Buona la prima per gli Azzurrini: Baldanzi piega la Romania all’esordio. Nunziata: “Era importantissimo partire bene”.

Europei Under 21, Slovacchia-Italia: le probabili formazioni, orario e dove vederla in tv Lo riporta sport.virgilio.it: Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida tra Slovacchia e Italia, valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21: tutte le info.