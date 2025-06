Slot irregolari scoperte in una sala giochi a Bovalino | una denuncia e multe per 90 mila euro

Durante un blitz nella sala giochi di Bovalino, i carabinieri e l’Agenzia delle Dogane hanno scoperto slot irregolari, portando a una denuncia e multe per 90.000 euro. Un intervento deciso per tutelare la legalità e salvaguardare i giocatori, che evidenzia l’importanza di controlli rigorosi nel settore. La lotta al gioco illecito prosegue, perché solo così si può garantire un ambiente sicuro e trasparente per tutti.

