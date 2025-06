Slitta il decreto Manfredi | Non credo che ci siano problemi è solamente che si stanno limando dei dettagli

Il decreto Manfredi, atteso come una svolta nel settore sportivo, sembra ormai prossimo all’approvazione. Sebbene siano ancora in corso alcune limature sui dettagli, si prevede un via libera entro la fine del mese. Con la collaborazione tra il Ministero dello Sport e il Mef, si delineano importanti novità che interesseranno non solo eventi come la Coppa America, ma anche la riqualificazione degli stadi e molto altro. Se tutto procederà senza intoppi, potremo attendere grandi cambiamenti nel panorama sportivo italiano.

Se ne riparlerà forse la settimana prossima, o al più tardi a fine mese. Poi, dal ministero dello Sport, guidato da Andrea Abodi, d’intesa con il Mef guidato da Giancarlo Giorgetti, sarà definito il decreto che introduce novità importanti nel settore sportivo in generale. « So che stanno lavorando intensamente a Palazzo Chigi, è un decreto che ha una sua complessità perché contiene tante cose: dalla Coppa America agli stadi e altro. Non credo che ci siano problemi, è solamente che si stanno limando dei dettagli». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispetto allo slittamento del decreto che contiene misure per la realizzazione della Coppa America a Napoli nel 2027, tra cui probabilmente la sua nomina a commissario, alla prossima settimana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Slitta il decreto, Manfredi: «Non credo che ci siano problemi, è solamente che si stanno limando dei dettagli»

