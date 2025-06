Skynet nel primo terminator | perché la sua assenza rivela il fallimento dei sequel

Nel primo Terminator, l'assenza di dettagli espliciti su Skynet sottolinea il suo ruolo come minaccia invisibile e incombente, piuttosto che come un nemico diretto. Questa scelta narrativa crea suspense, lasciando spazio all’immaginazione e rafforzando il senso di terrore imminente. Tuttavia, questa stessa mancanza di approfondimento si rivela una lacuna nei sequel, dove la presenza di Skynet diventa dominante ma meno coinvolgente, evidenziando i limiti di una narrazione troppo dipendente da effetti speciali e meno da personaggi e tensione.

