Skriniar torna in Italia? L’agente dell’ex Inter lo propone a una big del nostro campionato

Milan Skriniar, protagonista di un difficile percorso all'estero, potrebbe presto tornare a calcare ai campi italiani. Dopo stagioni complicate tra PSG e Fenerbahçe, il difensore slovacco cerca una nuova opportunità per rilanciarsi e dimostrare il suo valore. Con l'agente già al lavoro, una big del nostro campionato potrebbe presto accoglierlo nuovamente, offrendo a Skriniar la chance di riscrivere il proprio destino nel calcio italiano.

Milan Skriniar potrebbe tornare in Italia. Il difensore vuole rilanciarsi dopo le ultime sfortunate stagioni e il suo agente lo avrebbe proposto a una big italiana. Si potrebbe prospettare un ritorno in Italia per Milan Skriniar. Dopo una stagione e mezza molto deludente al PSG e la parentesi in colore al Fenerbahce, il difensore slovacco vuole rilanciarsi. Il suo agente sta lavorando per trovargli una nuova situazione e avrebbe proposto l’ex Inter al Napoli. Il classe 1995, tra l’altro, è un profilo gradito a mister Antonio Conte, che lo ha giĂ allenato nei suoi tempi nerazzurri. A riferire la notizia è il giornalista esperto di mercato Alfredo PedullĂ , che ha spiegato così la situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Skriniar torna in Italia? L’agente dell’ex Inter lo propone a una big del nostro campionato

In questa notizia si parla di: skriniar - italia - agente - torna

L'agente di Skriniar: Fenerbahçe scelta ponderata e positiva. Gioca con regolarità , è la cosa...; Skriniar, l’agente duro su Luis Enrique: “Finché c’è lui non tornerà al PSG”; ?? DIFESA. L’agente di Skriniar: “Contatti con il Napoli ci sono stati”.

Skriniar torna subito in Italia: annuncio improvviso in diretta - Milan Skriniar potrebbe tornare subito in Italia, già in questa sessione di calciomercato: l’annuncio scuote la diretta, quasi all’improvviso È impossibile non ricordare quanto fatto da ... Scrive calciomercato.it

Skriniar proposto al Napoli: è un vecchio pallino di Conte (Pedullà) - Milan Skriniar è un vecchio pallino di Antonio Conte: il centrale torna al Psg dopo l'anno al Fenerbahce ma andrà via. Segnala ilnapolista.it

SPORTITALIA - Skriniar proposto al Napoli, Fenerbahce e Galatasaray in attesa - Ha un contratto in scadenza nel 2028, guadagna circa 9 milioni a stagione, i francesi sarebbe disponibili a darlo in prestito parteci ... Lo riporta napolimagazine.com