Skriniar proposto al Napoli | è un vecchio pallino di Conte Pedullà

Il mercato del Napoli si anima con una voce di mercato intrigante: Milan Skriniar, ex pupillo di Conte e protagonista indiscusso in Italia con Sampdoria e Inter, potrebbe presto tornare protagonista in azzurro. Con il Psg pronto a lasciarlo partire, il suo nome si fa strada tra le possibili soluzioni difensive del club campano. Se Rrahmani dovesse partire, la pista Skriniar si rafforza ulteriormente, aprendo nuovi scenari per la squadra partenopea.

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha lanciato un’esclusiva che vede il nome di Milan Skriniar accostato al Napoli. Il centrale di difesa – che in Italia ha vestito le maglie di Sampdoria e Inter (dove è stato allenato anche da Conte) – è tornato al Psg, ma sarà solo di passaggio. Per lui è probabile un futuro altrove. Il Napoli, per volontà del suo tecnico, potrebbe essere interessato anche perché se Rrahmani andrà via, gli azzurri potrebbero prendere due centrali. A seguire quanto si legge dal sito del noto giornalista. Skriniar proposto al Napoli: è una vecchia idea di Conte, i dettagli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Skriniar proposto al Napoli: è un vecchio pallino di Conte (Pedullà)

In questa notizia si parla di: napoli - skriniar - conte - pedullà

Skriniar, di rientro al PSG dopo il prestito in Turchia, proposto al Napoli - Dopo un’esperienza in prestito al Fenerbahçe, Milan Skriniar torna a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, ma il suo futuro potrebbe essere ancora tutto da scrivere.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nelle ultimissime ore, al Napoli, è stato proposto Milan Skriniar. E' un pallino di Antonio Conte che lo voleva con sé anche al Tottenham. Vai su Facebook

