Skriniar proposto al Napoli | Conte lo ha già allenato ai tempi dell' Inter

Milan Skriniar, ex colonna dell’Inter e ora al Paris Saint-Germain, potrebbe presto tornare in Serie A grazie all’interesse del Napoli. Il difensore, già allenato da Conte ai tempi nerazzurri, rappresenta un rinforzo di grande livello per gli azzurri, pronti a sfruttare l’opportunità di un prestito con parte dell’ingaggio coperta dai francesi. Le ultime ore sono decisive: il mercato non smette mai di sorprendere.

Milan Skriniar è tornato al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Fenerbahce. Ha un contratto in scadenza nel 2028, guadagna circa 9 milioni a stagione, i francesi sarebbe disponibili a darlo in prestito partecipando al pagamento di buona parte dell’ingaggio. Nelle ultimissime ore, riferisce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Skriniar proposto al Napoli: Conte lo ha già allenato ai tempi dell'Inter

