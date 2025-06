Skriniar l’ex Inter ritorna al Psg ma andrà via | proposto a big della Serie A

Dopo un biennio tra alti e bassi, Skriniar si prepara a un ritorno temporaneo al PSG, ma il suo futuro potrebbe essere altrove. La sua avventura in Francia, interrotta dall’esperienza turca, sta per concludersi, e ora si fa avanti una nuova possibilità in Serie A. Un’opportunità che potrebbe rivoluzionare il suo percorso e riaccendere l’interesse dei grandi club italiani. Resta da capire quale sarà il suo prossimo passo.

Milan Skriniar dopo la breve parentesi al Fenerbahce è pronto a ritornare al Psg. Ma sarĂ un rientro solamente di passaggio perchĂ© dovrebbe lasciare ancora la Francia. Recentemente è stato proposto anche ad una big italiana. RITORNO AL PSG SOLO TEMPORANEO – Addio all’Inter nefasto per Skriniar, arrivato da star in Francia e poi relegato prima a panchinaro e poi spedito al Fenerbahce nel mese di gennaio. Adesso l’avventura in Turchia è arrivata al capolinea e per l’ex capitano dell’Inter ci sarĂ un ritorno in Francia, ma solamente temporaneo. Il centrale slovacco, che in Turchia ha giocato 28 partite condite da tre gol e due assist, non fa parte del progetto tecnico della squadra campione d’Europa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Skriniar, l’ex Inter ritorna al Psg ma andrĂ via: proposto a big della Serie A

In questa notizia si parla di: skriniar - proposto - inter - ritorna

Skriniar, di rientro al PSG dopo il prestito in Turchia, proposto al Napoli - Dopo un’esperienza in prestito al Fenerbahçe, Milan Skriniar torna a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, ma il suo futuro potrebbe essere ancora tutto da scrivere.

Esonerato dalla Primavera Poi chiamato per l’U23 Ora prima scelta della panchina dell’Inter. Ma come solo ti può venire in mente di affidare la panchina a Chivu. Ma nel cervello devi avere della segatura fresca. 13 partite in A (3 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte). Vai su Facebook

Skriniar torna in Serie A? Dove giocherà nella prossima stagione e quanto costa; ESCLUSIVA SI Pedullà : “Skriniar torna al Paris Saint-Germain. Proposto al Napoli”; Skriniar in Serie A: lo scambio sblocca l’affare.

SPORTITALIA - Skriniar proposto al Napoli, Fenerbahce e Galatasaray in attesa Riporta napolimagazine.com: Ha un contratto in scadenza nel 2028, guadagna circa 9 milioni a stagione, i francesi sarebbe disponibili a darlo in prestito parteci ...