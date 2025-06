Skriniar di rientro al PSG dopo il prestito in Turchia proposto al Napoli

Dopo un’esperienza in prestito al Fenerbahçe, Milan Skriniar torna a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, ma il suo futuro potrebbe essere ancora tutto da scrivere. Proposto al Napoli, il difensore slovacco ex Inter si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, tra possibilità e sfide. Scopriamo insieme le ultime novità sul suo percorso professionale e le prospettive future.

Proposto al Napoli il difensore slovacco ex Inter. Milan Skriniar, difensore centrale di proprietà del Paris Saint-Germain, dopo un anno in prestito al Fenerbahce in Turchia, non .

Dopo l'ufficialità di De Bruyne, continua il mercato in entrata del Napoli. Il nuovo obiettivo è Juanlu Sánchez, terzino destro attualmente al Siviglia. Il club ha già trovato l'accordo con il giocatore classe 2003 e ora è in trattativa con la squadra spagnola, la cui ric

SPORTITALIA - Skriniar proposto al Napoli, Fenerbahce e Galatasaray in attesa Si legge su napolimagazine.com: Ha un contratto in scadenza nel 2028, guadagna circa 9 milioni a stagione, i francesi sarebbe disponibili a darlo in prestito parteci