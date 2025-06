Siti nucleari scienziati ufficiali dei Pasdaran | tutti i bersagli dell’operazione Leone sorgente

Nella notte, Israele ha lanciato l'operazione “Leone Sorgente”, colpendo importanti siti nucleari in Iran e eliminando figure chiave delle IRGC e scienziati del programma atomico di Teheran. Un attacco che segna non solo una rappresaglia, ma l'inizio di una strategia sistematica per smantellare l'intera architettura nucleare iraniana. La posta in gioco è alta e il mondo osserva con attenzione le conseguenze di questa azione decisiva.

Nella notte Israele ha dato il via all’operazione “ Leone sorgente ” con la quale ha colpito siti nucleari in Iran ed eliminato figure di spicco delle IRGC ( Islamic Revolutionary Guard Corps ) e alcuni scienziati del programma atomico di Teheran. L’azione, massiccia, si configura non come una semplice rappresaglia ma come l’inizio di una campagna sistematica per la distruzionedisarticolazione dell’intera architettura atomica iraniana: lo stesso premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato infatti che “questa operazione continuerà per tutto il tempo necessario” per eliminare il pericolo del nucleare dell’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Siti nucleari, scienziati, ufficiali dei Pasdaran: tutti i bersagli dell’operazione “Leone sorgente”

L'Idf ha completato l'attacco nella notte, colpendo siti nucleari ma non solo. Per la Cnn l'operazione "non durerà un solo giorno". Rubio: "Usa non coinvolti" Vai su Facebook

Dove sono e cosa sappiamo dei siti nucleari iraniani Come scrive ilfoglio.it: L'attacco di Israele all'Iran ha colpito anche un impianto di arricchimento di uranio e altri siti del programma iraniano per fermare "la minaccia imminente" di un'arma nucleare.