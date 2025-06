Sirignano Andrea Schettino si incatena davanti al Comune e inizia lo sciopero della fame

Andrea Schettino ha scelto di incatenarsi davanti al Comune di Sirignano e di iniziare uno sciopero della fame, determinato a rivendicare ciò che considera un diritto del padre recentemente scomparso. La sua protesta mira a scuotere le istituzioni e attirare l’attenzione sul mancato pagamento di una cifra significativa legata a lavori pubblici fondamentali per la comunità. La vicenda si intreccia con temi di giustizia e tutela dei diritti, lasciando aperto un importante interrogativo su come verrà gestita questa denuncia.

Andrea Schettino ha deciso di incatenarsi oggi davanti al Municipio di Sirignano per protestare contro il mancato pagamento, a suo dire, di una somma ingente spettante al padre, recentemente scomparso. Il genitore di Schettino avrebbe diretto i lavori di un’opera pubblica finalizzata alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Sirignano, Andrea Schettino si incatena davanti al Comune e inizia lo sciopero della fame

In questa notizia si parla di: schettino - sirignano - andrea - davanti

Sirignano, Andrea Schettino si incatena davanti al Comune e inizia lo sciopero della fame; Sirignano, Andrea in sciopero della fame: Mio padre non è stato pagato.

Sirignano, Andrea in sciopero della fame: "Mio padre non è stato pagato" Lo riporta msn.com: di Paola Iandolo Si incatena e inizia lo sciopero della fame davanti al Comune di Sirignano come riportato ...