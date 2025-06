Sirene a Gerusalemme l' Idf | missile lanciato dallo Yemen

Le sirene d'allarme squillano a Gerusalemme e nel Sud della Cisgiordania, dopo il lancio di un missile balistico dallo Yemen verso Israele. Un episodio che aumenta la tensione nella regione e mette in evidenza le minacce provenienti da aree lontane ma imprevedibilmente vicine. La situazione rimane delicata, mentre le autorità israeliane monitorano attentamente gli sviluppi, preoccupate per le ripercussioni di questo attacco. La crisi sembra destinata a intensificarsi, lasciando il mondo con il fiato sospeso.

Gerusalemme, 13 giu. (askanews) - Le sirene d'allarme risuonano nell'area di Gerusalemme e negli insediamenti nel Sud della Cisgiordania in seguito al lancio di un missile balistico dallo Yemen. L'esercito israeliano "ha identificato il lancio di un missile dallo Yemen verso il territorio israeliano", ha dichiarato in un comunicato, mentre i giornalisti della France presse hanno riferito di boati su Gerusalemme, simili a quelli uditi durante le intercettazioni passate.

