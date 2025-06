Siracusa da stasera in scena la Lisistrata con Lella Costa

Stasera, il Teatro Greco di Siracusa si accende con il debutto di "Lisistrata", interpretata da Lella Costa. Questa celebre commedia di Aristofane, tradotta da Nicola Cadoni e diretta da Serena Sinigaglia, torna a incantare il pubblico nella sua terza edizione, portando sul palco un mix irresistibile di umorismo e riflessione. Un appuntamento imperdibile per immergersi tra il passato e il presente attraverso questa straordinaria pièce teatrale.

Questa sera debutta al Teatro greco di Siracusa la «Lisistrata» di Aristofane, la terza produzione della 60. Stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, nella traduzione di Nicola Cadoni, con la regia di Serena Sinigaglia e con Lella Costa nel ruolo della protagonista. La commedia di Aristofane torna al Teatro Greco per la terza volta, dopo le edizioni del 2010 e del 2019,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Siracusa, da stasera in scena la Lisistrata con Lella Costa

