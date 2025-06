Sinner torna a Sesto Pusteria dopo il Roland Garros Il sindaco | La Panda il gatto e…

Dopo l’emozione intensa di Roland Garros, Jannik Sinner fa ritorno a Sesto Pusteria, tra famiglia, amici e i simboli della sua quotidianità: la Panda, il sindaco e il gatto. La delusione in finale segna un passo importante nel suo percorso, ma la sua forza e determinazione sono più vive che mai. Ora, con rinnovato entusiasmo, Sinner si prepara a scrivere nuovi capitoli, perché anche nelle sconfitte si nascondono le grandi opportunità di rinascita.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna alla vita di tutti i giorni, in famiglia, dopo la delusione in finale al Roland Garros. “Non dormirò molto bene stanotte, perdere così fa malissimo”, aveva detto dopo il match perso contro Carlos Alcaraz. “Cosa ho pensato dopo i match point? Mentre giochi, non pensi alle chance avute. Ho provato a cancellare tutto e a ripartire, ovviamente c’era delusione per il quarto set. I match point, ho servito per il match. Sono rimasto in partita mentalmente, non ho regalato punti. Quando la partita è finita, le sensazioni sono cambiate”. Per smaltire la delusione della sconfitta nello Slam francese, il numero uno del tennis mondiale è rientrato qualche giorno nella sua Sesto Pusteria: “E’ tornato per poco tempo qui e stavolta non sono riuscito a incontrarlo, ma Jannik torna spesso qui dai suoi genitori” ha raccontato il sindaco del paese Thomas Summerer a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. 🔗 Leggi su Seriea24.it