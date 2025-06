Sinistra svegliati! Contro l’inflazione e il calo dei consumi serve una nuova scala mobile.

emarginati e sfiduciati, vittime di un sistema che sembra ignorare le loro esigenze fondamentali. È ora di svegliarsi e rivendicare una vera giustizia sociale, passando dalla retorica alle azioni concrete. Solo così potremo costruire un futuro più equo e sostenibile per tutti.

La sinistra preferisce perdere – come è stato con i cinque referendum promossi dalla Cgil e da altre associazioni – perché è troppo moderata per volere affrontare i veri problemi della gente, che sono invece radicali: attualmente il problema principale per milioni di lavoratori e di famiglie del ceto medio sono i bassi salari che sono (quasi) fermi rispetto all’inflazione che invece continua a crescere. Così i lavoratori diventano sempre più poveri. E’ questo l’elefante nella stanza che il Pd di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte fanno finta di non vedere, e che non vogliono vedere perché non hanno il coraggio di affrontare il problema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it