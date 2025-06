Sindaco finisce a processo La Corte d’Appello annulla il proscioglimento

Il 3 giugno 2026, il sindaco Sandro Pasquali si troverà davanti alla Corte d’Appello per un processo che ha suscitato grande scalpore: rinviato a giudizio per truffa aggravata. L’accusa riguarda presunte irregolarità relative ai contributi previdenziali versati dal suo staff regionale tra il 2020 e il 2022, coinvolgendo il Comune e il partito. Una vicenda che mette sotto i riflettori la trasparenza e l’integrità della politica locale.

Il 3 giugno del 2026 affronterà il processo il sindaco Sandro Pasquali, rinviato a giudizio dalla Corte d'Appello. L'accusa è truffa aggravata, dal fatto che il reato contestato sarebbe stato commesso ai danni del Comune di cui è a capo per tutto il tempo in cui sono stati versati i contributi previdenziali derivanti dall' assunzione da parte del gruppo regionale del Pd (come impiegato di staff ai consiglieri regionali) dal 2020 al 2022. Accusa dalla quale Pasquali era stato prosciolto dal gup a settembre del 2023, decisione poi impugnata dalla Procura guidata da Raffaele Cantone e rappresentata martedì mattina dal procuratore generale Sergio Sottani davanti ai giudici d'Appello.

