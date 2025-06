Sindaci eletti col 40 per cento | riparte ddl ballottaggi al Senato

Il dibattito sui ballottaggi torna in primo piano con l’approvazione di sindaci eletti con il 40%, una questione che potrebbe rivoluzionare il panorama politico italiano. La commissione Affari costituzionali del Senato si prepara a discutere un nuovo disegno di legge, ponendo al centro del dibattito la rappresentanza democratica e la legittimità delle amministrazioni comunali. Resta quindi da scoprire come questa riforma influenzerà il futuro della politica locale e nazionale.

Roma, 13 giu. (askanews) – Il disegno di legge sui ballottaggi torna di attualità la prossima settimana. La commissione Affari costituzionali del Senato, presieduta da Alberto Balboni (FdI), esauriti i lavori sulla riforma costituzionale della giustizia, che approda in aula mercoledì prossimo, ha messo in calendario questo provvedimento come primo punto all'ordine del giorno della convocazione di martedì 17 alle 14.10. Il ddl porta le firme di tutti i capigruppo della maggioranza a palazzo Madama e si prefigge l'abbassamento al 40 per cento della soglia per la vittoria al primo turno dei candidati sindaci nelle città con più di 15mila abitanti.