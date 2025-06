Sindaca di Prato indagata | l’accusa corruzione in spese elettorali Sotto la lente dei pm i rapporti con un imprenditore arrestato

L’indagine che coinvolge Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, scuote il panorama politico locale: accuse di corruzione e rapporti ambigui con un imprenditore arrestato. La questione si fa ancora più complessa con le perquisizioni e l’invito a comparire. Un caso che mette sotto i riflettori l’etica e la trasparenza della leadership cittadina, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro politico di Prato...

Ilaria Bugetti (Pd), sindaca di Prato, è indagata dalla procura di Firenze per l'ipotesi di reato di corruzione nell'ambito di un'indagine sui finanziamenti elettorali. Gli uffici della sindaca, eletta lo scorso anno con una coalizione di centrosinistra, sono stati perquisiti questa mattina, 13 giugno 2025, e contestualmente è stato notificato a Bugetti un invito a comparire per un interrogatorio che avverrà nei prossimi giorni

