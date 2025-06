Sindaca Bugetti indagata cosa succede ora al Comune di Prato

In un clima di grande tensione, Prato osserva con attenzione il proseguire delle vicende che coinvolgono la sindaca Ilaria Bugetti. Nonostante l'avviso di garanzia, la leadership cittadina resta salda e impegnata nel suo mandato. La situazione si avvicina a un momento cruciale: il 19 giugno, data decisiva che potrebbe segnare una svolta. Ma cosa accadrà davvero? Scopriamo insieme gli sviluppi e le implicazioni per il futuro del Comune.

Prato, 13 giugno 2025 – "Pienamente in carica nelle sue funzioni come ogni giorno" fanno sapere dallo staff di Ilaria Bugetti. La sindaca di Prato ricevuto l'avviso di garanzia ha avuto ripetuti colloqui con i suoi avvocati, con la giunta e con il suo partito, il Pd, sia a livello locale che regionale. Ore di estrema fibrillazione. La sindaca resta in carica senza se e senza ma come disposto dalla legge. Il giorno X resta il 19 giugno quando è convocata dal giudice per affrontare la richiesta della procura di arresti domiciliari. Se il giudice accordasse la misura secondo la normativa Severino la sindaca sarebbe sospesa ed entrerebbe al suo posto il vicesindaco Simone Faggi che porterebbe avanti il mandato amministrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sindaca Bugetti indagata, cosa succede ora al Comune di Prato

