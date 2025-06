Sinalv Picone | Passi in avanti per lavoratori vigilanza ma le retribuzioni restano basse

Massimo Picone, alla guida del Sinalv di Avellino, annuncia importanti passi avanti per i lavoratori della vigilanza privata, anche se le retribuzioni rimangono basse. La sigla autonoma della Cisal si impegna a rafforzare la presenza sul territorio irpino, portando voce e diritti ai lavoratori. In un settore caratterizzato da sfide crescenti, il sindacalista sottolinea l'importanza di un impegno continuo per migliorare le condizioni di chi opera in prima linea, perché il cambiamento parte proprio dall'azione concreta.

Il sindacalista Massimo Picone è stato confermato alla guida del Sinalv provinciale di Avellino, la sigla autonoma della Cisal che si occupa del settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari. "Siamo pronti – ha affermato il dirigente – a rafforzare la presenza sul territorio irpino.

