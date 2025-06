Silvio Garattini 96 anni e la ricetta contro il caldo | Niente burro carni rosse fumo e alcol Un po’ di sole dopo le 17 aiuta la vitamina D Attenti a pastiglie e sonniferi

A 96 anni, Silvio Garattini svela il suo segreto per affrontare il caldo estivo: uno stile di vita equilibrato, lontano da burro, carni rosse, fumo e alcol, con un po’ di sole dopo le 17 per favorire la vitamina D. In un mondo di temperature inaspettate, la prevenzione e l’attenzione alle abitudini quotidiane sono più che mai essenziali. Perché mantenersi in forma a qualsiasi età non è mai stato così importante.

Milano – “Avete mai visto dei novantenni che in vita loro hanno fumato, bevuto e mangiato con sregolatezza, senza fare attività fisica? Non ce ne sono. Quello è il segreto della longevità. E adesso che è iniziata la stagione del grande caldo, con temperature anche anomale rispetto al periodo, avere uno stile di vita sano è fondamentale. Vale per gli anziani, ma anche per tutte le età”. Silvio Garattini, anni 96, oncologo e farmacologo di fama mondiale, fondatore dell’Istituto Mario Negri, è il primo a dare il buon esempio. Professore, è un amante del caldo? “Fortunatamente non lo soffro, ho più problemi con il freddo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Silvio Garattini, 96 anni, e la ricetta contro il caldo: “Niente burro, carni rosse, fumo e alcol. Un po’ di sole (dopo le 17) aiuta la vitamina D. Attenti a pastiglie e sonniferi”

In questa notizia si parla di: caldo - silvio - garattini - anni

Silvio Garattini, 96 anni, e la ricetta anti-caldo per gli anziani: “Niente burro, carni rosse e alcol. Un po’ di sole (dopo le 17) aiuta la vitamina D. Attenti a pastiglie e sonniferi” - A 96 anni, Silvio Garattini svela la sua ricetta anti caldo per gli anziani: niente burro, carni rosse e alcol, un po’ di sole dopo le 17 per favorire la vitamina D, e attenzione a pastiglie e sonniferi.

Il racconto di un'improbabile convivenza: "Quattro mesi divertentissimi. Non avevano capito che per il riscaldamento c'era un termostato fissato a 40 gradi, e per mesi morirono di caldo" Vai su Facebook

Ondata di caldo, Garattini: “Attenzione a insolazioni, farmaci e alimentazione”; #allamiaetà: Silvio Garattini, “fare il meglio possibile”; Garattini, 96 anni: Il segreto per essere longevi? Mangiare poco e avere interessi.

Silvio Garattini (95 anni): «Tutti i cibi sono inquinati, bisogna variare la dieta e mangiare poco». I segreti del farmacologo per la longevità - Silvio Garattini, 95 anni, è ricercatore in farmacologia e direttore di un istituto di ricerche farmacologiche. Scrive ilmessaggero.it

Silvio Garattini compie 96 anni: “La ricetta? 5km di camminate e pasti mirati”/ “Spendiamo troppo in farmaci” - Ieri infatti ha compiuto 96 anni e, nell’intervista rilasciata al Corriere, ha rivelato la sua ‘non- Secondo ilsussidiario.net

Silvio Garattini: «L’ultimo antibiotico 40 anni fa. E a pranzo solo una spremuta. Ho perso le mie due mogli, ma a casa parlo ancora con loro» - E qui Garattini ha ancora il suo ufficio: ogni mattina si alza, (non) fa colazione e viene a lavorare. corriere.it scrive