’Siena ti accoglie con il cuore’ Alle Scotte attivi cinque canali tv

Siena, città dal cuore grande, si racconta e si condivide anche tra le mura dell’ospedale. Le Scotte si arricchiscono di cinque canali TV tematici che portano cultura, tradizioni e bellezze senesi direttamente nelle stanze dei pazienti. Un progetto innovativo nato dall’emozionante storia di un’ex paziente, simbolo di come la città possa offrire conforto e speranza. Un'iniziativa che dimostra come il cuore di Siena batte forte anche nel cuore di chi ne ha bisogno.

‘Siena ti accoglie con il cuore’ e il suo ospedale anche. La commovente storia di un’ex paziente senese ha dato il via al progetto che porta l’immagine della città nelle stanze del policlinico. I pazienti delle Scotte hanno da adesso a disposizione delle televisioni con cinque canali tematici, che portano sugli schermi dell’ospedale cultura, tradizioni e bellezze cittadine. "Un progetto innovativo che permette di proporre contenuti diversi e, in qualche modo, rendere più sopportabile il soggiorno in ospedale – ha commentato il direttore generale dell’Aou senese Antonio Barretta –. È uno sforzo comune per migliorare l’umanizzazione della cura all’interno del nostro ospedale". 🔗 Leggi su Lanazione.it