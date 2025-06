Sicurezza sul lavoro la deputata Tassinari | E' un dovere morale e civile Forza Italia pronta a collaborare

responsabilità di garantire ambienti di lavoro sicuri e dignitosi, è quello di agire proattivamente. La deputata Tassinari e Forza Italia sono pronti a collaborare per rafforzare le normative e promuovere una cultura della prevenzione, affinché nessuna vita venga messa a rischio. Solo così potremo costruire un futuro in cui la sicurezza sul lavoro non sia più un’aspettativa, ma una realtà consolidata.

"La sicurezza sul lavoro rappresenta una frontiera ormai non più rinviabile della dignità della persona, della tutela della vita umana, della legalità e della giustizia sociale. Non possiamo limitarci a commemorare le vittime solo dopo l'ennesima tragedia. Il compito della Politica, quella con la

