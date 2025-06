Sicurezza sul lavoro il governo accelera | entro luglio nuove norme e assicurazione scolastica per docenti e ATA diventa strutturale

Il governo italiano prontamente risponde alle sfide della sicurezza sul lavoro, annunciando un’accelerazione delle norme e l’introduzione di un’assicurazione scolastica strutturale per docenti e personale ATA entro luglio. Durante un incontro strategico presieduto dalla ministra Marina Calderone, si delineano nuove misure per tutelare chi opera nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e protetto. La strada verso una normativa più forte e concreta si fa sempre più chiara.

Il Ministero del Lavoro ha ospitato un incontro strategico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, presieduto dalla ministra Marina Calderone insieme ai rappresentanti di sindacati confederali e associazioni datoriali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

