Sicurezza sul lavoro Calderone | entro luglio un testo condiviso

Sicurezza sul lavoro, un tema cruciale che richiede azioni concrete e tempestive. Oggi, a Roma, la ministra Marina Calderone ha annunciato un accordo su misure e scadenze: entro luglio, un testo condiviso per rafforzare l'assicurazione scolastica, valorizzare formazione e premialità per chi investe in sicurezza. Un passo importante verso ambienti di lavoro più sicuri e sostenibili, con l'obiettivo di proteggere giovani, insegnanti e tutti i lavoratori italiani.

Roma, 13 giu. (askanews) - "Con l'incontro di oggi abbiamo concordato temi e tempi per nuove misure in materia di sicurezza sul lavoro. Entro luglio vorrei poter presentare un testo condiviso per la stabilizzazione dell'assicurazione scolastica, quindi l'assicurazione per i giovani e per i docenti, la formazione, le premialità per chi investe in sicurezza". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, al termine del tavolo con i sindacati sulla sicurezza sul lavoro. "Tempi più rapidi, invece, per un accordo sulle ondate di calore", ha aggiunto il ministro. Calderone ha poi aggiunto: "Anche oggi, come già a Palazzo Chigi, il confronto è stato pacato, concreto e molto interessante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicurezza sul lavoro, Calderone: entro luglio un testo condiviso

In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro - calderone - entro

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

In questa intervista con Lanfranco Palazzolo quello che penso della relazione della ministra Calderone sulla sicurezza sul lavoro. E alcune proposte del Partito democratico sul tema. Vai su X

?Intervento in Discussione generale Comunicazioni della Ministra Marina Elvira Calderone su Sicurezza sul lavoro ?Sicurezza e lavoro non possono e... Vai su Facebook

Lavoro: Calderone, entro luglio testo condiviso su sicurezza; Sicurezza sul lavoro, nuove norme entro luglio; Sicurezza sul lavoro, il governo accelera: entro luglio nuove norme e assicurazione scolastica per docenti e ATA diventa strutturale.

Sicurezza sul lavoro, Calderone: entro luglio un testo condiviso Secondo askanews.it: (askanews) – “Con l’incontro di oggi abbiamo concordato temi e tempi per nuove misure in materia di sicurezza sul lavoro.