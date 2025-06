Sicurezza stradale sette opere al via nel Veronese con il supporto della Regione

In un impegno concreto per rendere le strade veronesi più sicure e vivibili, la Regione del Veneto ha approvato sette importanti interventi con un sostegno di 14,5 milioni di euro. Questi progetti, scelti tra numerose proposte dei Comuni, puntano a migliorare la mobilità e la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Con questa iniziativa, la regione dimostra ancora una volta la sua attenzione verso un territorio più sicuro e sostenibile, contribuendo a un futuro migliore per la comunità.

Mercoledì la Giunta regionale ha approvato la graduatoria degli interventi presentati dai Comuni a favore della sicurezza stradale e della mobilità comunale e ammessi a finanziamento da parte della Regione del Veneto grazie alla legge 39 del 1991. «Con 14,5 milioni di euro andremo a finanziare. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Sicurezza stradale, sette opere al via nel Veronese con il supporto della Regione

