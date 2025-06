sicurezza il comune punta forte caccia ai fondi per nuove telecamere

Il Comune di Busto si impegna a rafforzare la sicurezza urbana, puntando su innovazione e tecnologia. Con il progetto "Busto Sicura in 4K", l’amministrazione mira a installare telecamere di ultima generazione per garantire un ambiente più sicuro e controllato. Questa iniziativa, supportata da un finanziamento di oltre 222.000 euro, rappresenta un passo decisivo verso una città più protetta e vigilata. Nel prossimo futuro, ci aspettiamo che...

L’amministrazione comunale punta a potenziare il sistema di videosorveglianza già attivo in città con l’installazione di nuove telecamere. Un passo fondamentale grazie all’approvazione da parte della Giunta (su proposta dell’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba), del progetto di fattibilità tecnico-economica denominato Busto Sicura in 4K, che ammonta a 222.415 euro, candidato al bando ministeriale per ottenere le risorse necessarie. Nel documento sono state indicate le aree, attenzione in particolare ai portici in piazza Garibaldi, alle stazioni, al parco di viale della Repubblica, ad alcune intersezioni semaforizzate, alle rotatorie e agli incroci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it