Sicurezza | anche in 12 piccoli Comuni spezzini investimenti per la videosorveglianza

La Liguria rafforza la sicurezza anche nei piccoli comuni spezzini grazie a un importante investimento di 5,7 milioni di euro. La seconda tranche del Fondo Strategico Regionale 2025 destina risorse per potenziare la videosorveglianza, garantendo protezione e tranquillità alle comunità più piccole e meno popolate. Un impegno concreto che dimostra come la sicurezza sia una priorità per l’intera regione, valorizzando ogni angolo del territorio.

La Spezia, 13 giugno 2025 – Nella sede dell’ Unione Industriali della Provincia di Savona, presentata la seconda tranche di finanziamenti del Fondo Strategico Regionale 2025 per interventi in materia di sicurezza. La misura prevede un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro, di cui 4,3 milioni stanziati dalla Regione Liguria e 1,4 milioni cofinanziati dai Comuni con meno di 3mila abitanti. “Un investimento finanziato dal Fondo Strategico Regionale 2025 – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti – che conferma l’impegno della Regione nella tutela delle piccole comunitĂ . Grazie a un contributo regionale di circa 4,3 milioni di euro, saranno 142 i Comuni con meno di 3mila abitanti a poter installare nuovi sistemi di videosorveglianza, o aggiornando quelli presenti, così da rafforzare il presidio sul territorio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza: anche in 12 piccoli Comuni spezzini investimenti per la videosorveglianza

