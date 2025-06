Siculiana Marina senza rete cellulare | il sindaco presenta reclamo alla compagnia telefonica

Siculiana Marina si trova nuovamente a fare i conti con l'assenza di rete cellulare, un problema che coinvolge l'intera comunità e limita la comunicazione. L’unica compagnia presente nella zona ha infatti interrotto il servizio, lasciando il borgo isolato e senza mezzi di comunicazione. Per tutelare i cittadini, il sindaco ha presentato un formale reclamo alla compagnia telefonica. La speranza è che presto si trovi una soluzione per riavvicinare Siculiana Marina al resto del mondo.

Siculiana ha ancora problemi di comunicazione attraverso la rete cellulare. In particolare una delle compagnie telefoniche, l'unica che tra l'altro arriva con il proprio segnale nella zona di Siculiana Marina, da giorni non garantisce il servizio rendendo di fatto totalmente isolato il borgo.

Siculiana Marina senza rete telefonica e turisti a "caccia" di wi-fi, il sindaco: "Possibili solo impianti temporanei" - A Siculiana Marina, il mare splende e il sole scalda, ma manca la rete telefonica, lasciando i visitatori senza connessione.

