Si va per Sangiuliano nuovo conduttore di Uomini e Donne Maria De Filippi pronta a lasciare dopo 28 anni? Ecco la verità sul tweet virale

Una sconvolgente indiscrezione sta facendo il giro dei social: un tweet virale suggerisce che Sangiuliano potrebbe prendere il timone di Uomini e Donne al posto di Maria De Filippi, che dopo 28 anni potrebbe decidere di lasciare. Mentre i fan cercano di capire cosa si nasconda dietro questa voce, l'attenzione si concentra sul futuro del celebre dating show e sulla possibile rivoluzione in casa Mediaset. Ma qual è la verità dietro questi rumors?

Un commento su X (ex Twitter) sta scatenando i gossip sulla possibile sostituzione di Maria De Filli a Uomini e Donne, il dating show che lei conduce da 28 anni; ecco tutta la verità “Si va per Sangiuliano nuovo conduttore di Uomini e Donne”, questo commento su X (ex Twitter) ha scatenato i g. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Si va per Sangiuliano nuovo conduttore di Uomini e Donne”, Maria De Filippi pronta a lasciare dopo 28 anni? Ecco la verità sul tweet virale

In questa notizia si parla di: uomini - donne - sangiuliano - conduttore

