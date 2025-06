Si stende a terra e si masturba davanti a donne e bambini | non è la prima volta che lo fa

Un episodio inquietante scuote la comunità di Parma: un uomo di 45 anni senza fissa dimora, già noto per comportamenti inappropriati, è stato arrestato per atti osceni in presenza di minori nel parco vicino al Duc. Dopo essere stato denunciato più volte, questa volta la sua condotta ha raggiunto un livello che non può essere tollerato. La sicurezza dei cittadini e dei più piccoli dev'essere sempre prioritaria, e le autorità sono intervenute immediatamente per garantire giustizia e tutela.

Un uomo di 45 anni senza fissa dimora e risultato poi privo di permesso di soggiorno è stato arrestato a Parma per atti osceni in presenza di minori. Il cittadino straniero si è infatti masturbato più volte davanti a madri e bambini nel parco adiacente al Duc (direzionale uffici comunali) della. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Si stende a terra e si masturba davanti a donne e bambini: non è la prima volta che lo fa

