Si schianta con l'auto contro una ruspa | Raphael muore a 19 anni dopo sei giorni di agonia

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità: Raphael Patscheider, solo 19 anni, ha perso la vita dopo un incidente devastante in alta val Venosta. La sua giovane vita si è spezzata tragicamente in un istante, lasciando dietro di sé dolore e incredulità. Questa storia ci ricorda quanto fragile sia la vita e l’importanza di rispettare le norme stradali. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questa dolorosa vicenda.

Un ragazzo di 19 anni, Raphael Patscheider, è morto dopo essere rimasto coinvolto la scorsa settimana in un incidente stradale in alta val Venosta. Giovedì 5 giugno si trovava a bordo di una macchina in compagnia di due 18enni, lungo una strada di campagna nei pressi di Alsago, quando l'auto è uscita di strada e si è schiantata contro una piccola ruspa. Ieri il decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

