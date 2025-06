Si scaglia con una lastra di marmo contro i carabinieri per sfuggire all' arresto per droga

Una scena di pura tensione si è consumata ad Orta di Atella, quando un uomo di 28 anni, durante un controllo antidroga, ha deciso di reagire in modo incredibile. Brandendo una lastra di marmo, ha tentato di fuggire e di scagliarsi contro i carabinieri, fino a essere disarmato e arrestato. Un episodio che dimostra come la determinazione delle forze dell'ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza pubblica e combattere il fenomeno dello spaccio.

