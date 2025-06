Si scaglia con le forbici contro la compagna e la suocera poi si lancia dalla finestra

Una notte di orrore a Casarano, dove un giovane di 25 anni ha scatenato il caos aggredendo con violenza la compagna e la suocera, e poi lanciandosi dalla finestra. Un gesto estremo che ha lasciato tutta la comunità sgomento, rivelando l’oscura realtà di una violenza improvvisa e devastante. Ma cosa ha potuto innescare questa furia incontrollabile? La risposta si nasconde dietro le prime ricostruzioni...

Notte di sangue a Casarano, provincia di Lecce, dove un giovane di 25 anni ha aggredito con un paio di forbici la compagna 29enne e la suocera di 53 anni, per poi gettarsi dalla finestra di casa, riuscendo a sopravvivere. Secondo le prime ricostruzioni, la furia del 25enne sarebbe scoppiata alla.

