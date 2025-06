Si può rimanere incinta subito dopo aver rimosso la spirale?

Buongiorno! Se hai appena rimosso la spirale e desideri sapere se puoi rimanere incinta immediatamente, è una domanda molto comune. La buona notizia è che, generalmente, il ritorno dell’ovulazione può avvenire già nelle prime settimane dopo la rimozione. Tuttavia, la fertilità può variare da donna a donna, quindi è importante monitorare bene il ciclo e, se necessario, consultare un ginecologo per un aiuto personalizzato.

Buongiorno dottore, le scrivo per sapere se è possibile rimanere incinta subito dopo aver rimosso la spirale. L’ho tolta a metà maggio e ho avuto rapporti completi con il mio compagno. La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Si può rimanere incinta subito dopo aver rimosso la spirale?”

