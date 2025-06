Si masturba in un parco di Milano davanti a ragazzini | arrestato 47enne era stato già denunciato 2 volte

Un episodio inquietante scuote Milano: un uomo di 47 anni, già denunciato due volte per atti osceni, è stato arrestato dai carabinieri mentre si masturbava in un parco di Paderno Dugnano, davanti a ragazzini. La sua condotta disturbante ha generato sconcerto e preoccupazione tra i cittadini. La polizia ha prontamente intervenuto, riaffermando l'impegno nella tutela della sicurezza pubblica e dei più deboli. La vicenda evidenzia l'importanza di un sistema di controlli efficace e di una comunità vigile.

I carabinieri hanno arrestato un 47enne per atti osceni in un parco di Paderno Dugnano (Milano). L'uomo, già denunciato in passato 2 volte per fatti simili, sarebbe stato sorpreso dai militari ancora con i pantaloni abbassati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

