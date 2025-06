Si libera delle dosi e tenta la fuga in bici | arrestato

Nella serata del 4 giugno, un episodio che mette in evidenza l'importanza della sicurezza a Venezia: un sospetto magrebino, arrestato dopo aver tentato di disfarsi della droga e di fuggire in bicicletta, dimostra ancora una volta come la vigilanza delle forze dell'ordine sia fondamentale per tutelare la comunità. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda e le azioni intraprese.

Alla vista dei carabinieri ha cercato di disfarsi della droga e fuggire. Ma senza successo. Bloccato e identificato, per un cittadino magrebino sono scattate le manette. L'episodio risale alla serata del 4 giugno

