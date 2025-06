Si intensificano le partenze nei fine settimana su strade e autostrade Anas | le indicazioni sulle arterie più trafficate Ci sono anche Calabria e Sicilia VIDEO

Con l’arrivo dell’estate e le temperature in crescita, le strade italiane si popolano di vacanzieri pronti a partire. Gli spostamenti nel secondo fine settimana di giugno mostrano un aumento significativo del traffico su autostrade e arterie principali, con mete di mare, montagna e località di villeggiatura sempre più prese d’assalto. Anas monitora attentamente ogni movimento per garantire sicurezza e fluidità: perché la tua partenza merita il massimo della tranquillità.

