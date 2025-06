Si gettano dall' auto in corsa durante inseguimento carabiniere colpito al volto dal conducente

Un inseguimento mozzafiato tra le vie di Centocelle, dove quattro individui a bordo di un'auto a noleggio hanno scatenato il caos. Durante il tentativo di fuga, due sono riusciti a saltare dall'auto in corsa, mentre il conducente ha colpito un carabiniere al volto. La loro corsa sfrenata si è conclusa grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, che hanno neutralizzato la scena e assicurato i responsabili alla giustizia.

In quattro su un'auto a noleggio nella zona del Mattatoio non si sono fermati all'alt ed hanno dato vita a un inseguimento per le strade di Centocelle. Riusciti a gettarsi dalla vettura mentre era ancora in movimento due delle persone a bordo, a bloccare la macchina ci ha poi pensato una.

