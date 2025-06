Si è gettato sulla strada sfiorando le auto | l’uomo che vive per strada rischia di morire ogni giorno

Un gesto improvviso che rischia di trasformarsi in tragedia, la strada si conferma ancora una volta teatro di pericoli invisibili. Ogni giorno, uomini come lui vivono ai margini della società , esposti a rischi mortali senza un minimo di protezione. È ora di intervenire e di sensibilizzare tutti sulla difficile realtà di chi lotta per sopravvivere in strada. Perché nessuno dovrebbe mettere a rischio la propria vita così facilmente.

È successo ieri, all’improvviso. Un uomo seminudo si è gettato sulla carreggiata della Casilina, nei pressi del semaforo di Villa Santa Lucia, sfiorando le auto in corsa. Un attimo di più, una frenata in ritardo, e ora staremmo raccontando una tragedia. Non è la prima volta che accade, ma mai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Si è gettato sulla strada sfiorando le auto: l’uomo che vive per strada rischia di morire ogni giorno

